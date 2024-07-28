İşveren tutuklandı

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde dün meydana gelen iş kazasında, inşatta sıva işi yapan 52 yaşındaki Mahmut Öztaş, dört metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öztaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, iş kazası saat 11.15’te Gönyeli Yenikent’teki bir inşaatta meydana geldi.

İskele üzerinde sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık dört metre yükseklikten düşerek ağır şeklinde yaralanan Mahmut Öztaş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öztaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisten yapılan açıklamaya göre kazayla ilgili soruşturma kapsamında işveren C.A. (46) ve M.A.(36) tutuklandı.