Sürücülere ceza yazıldı

Polis ekipleri tarafından önceki gün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu çeşitli trafik suçlarından 462 sürücü rapor edildi. Polis açıklamasına göre, kontrollerde 52 araç da trafikten men edildi.

Sürücülerden 151’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 54’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 37’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 12’si sigortasız araç kullanmak 10’si trafik ışıklarına uymamak, 13’ü aracın ışık kurallarına uymamak, 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 152’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Alkollü sürücüler kaza yaptı

Bu arada Gazimağusa ve Girne’ye bağlı Alsancak’ta kazaya neden olan iki sürücünün de alkollü olduğu anlaşıldı. Gazimağusa’da önceki gün Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi üzerinde, Luliia Sydorova (K-45) 252 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VC 591 plakalı salon araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan UR 479 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan UR 479 plakalı araç ise, önünde yine park halinde bulunan VA 307 plakalı salon aracın arka kısmına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, VC 591 plakalı araç sürücüsü Luliia Sydorova tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Alsancak’ta da Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Nihat Baba (E-59) 111 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UT 682 plakalı salon aracıyla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp, kaldırım taşına çarptıktan sonra, takla atarak tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Polis soruşturması devam ediyor.