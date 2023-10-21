Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı, Lefkoşa ve

Girne-Boğaz yolunda gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyonda 700 gram hintkeneviri, 187 adet hap ve 10 gram kokain ele geçirildi.

Kalkanlı’da 2, Lefkoşa ve Girne-Boğaz yolunda ise 3 olmak üzere toplam 5 kişi tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu geliri olduğu düşünülen nakit paralara da el konuldu.

Yaşları 23 ve 25 olan Nijerya ve Yemen uyruklu ‘öğrencilerin’ yanı sıra bir KKTC, bir de Türk vatandaşı dün Lefkoşa ve Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılarak haklarında 3’er gün tutukluluk emri alındı.

Güneyden aldı, kuzeyde sattı

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen 3 ayrı duruşmaya önce zanlı Girne- Dağyolu çemberinde yakalanan Kamil Tosun çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 19 Ekim 2023 tarihinde saat 18.45 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından Girne- Dağyolu çemberinde gerçekleştirilen Narko Güç Operasyonunda Kamil Tosun’un tasarrufunda yaklaşık 8 ayrı paket halinde 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının aranan bir şahsın aracılığı ile uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini, Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan ülkeye soktuğunu ve aranan şahsın yönlendirmesi ile uyuşturucu maddeleri belirlenen noktalara bırakacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının bu iş karşılığında 250 Euro alacağını da itiraf ettiğini açıkladı.

Uyuşturucu sattıklarını itiraf ettiler

Tosun’un ardından Yemenli Abdulaziz Abdulhameed ile Hayrullah Alır duruşmaya çıkarıldı.

Polis, 19 Ekim 2023 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Abdulhameed’in Ortaköy adresindeki ikametgahında sahte para olduğuna dair bilgi alındığını söyledi.

Polis, alınan ihbar üzerine evde arama yapıldığını, 100 gram hintkeneviri, 10 gram kokain, bir adet hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 310 Euro, 7 bin 30 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde ise naylon pakette 2 gram daha hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, operasyon esnasında ikametgaha gelen Hayrullah Alır’ın üzerinde yapılan aramada naylon pakette bir gram hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi.

Polis memuru, Abdulhameed’in ifadesinde uyuşturucu maddeleri Hayrullah Alır ile birlikte aldıklarını, bir kısmını satıp maddi kazanç elde ettiklerini itiraf ettiğini belirtti

Polisi görünce uyuşturucudan kurtulmak istedi

Abdulhameed ile Alır’dan sonra duruşmaya çıkarılan Nijeryalı kalan Victor Attansey’in

19 Ekim 2023 tarihinde saat 20.30 sıralarında yakalandığı belirtildi.

Polis, Dumlupınar’da bulunan bir apartmanın çevresinde soruşturma yapıldığı sırada söz konusu adreste kalan Victor Attansey’in tasarrufunda bulundurduğu 12 paket içerisindeki 300 gram hintkeneviri ile hassas teraziyi ikametgahın batıya bakan penceresinden aşağıya atıp kaçmaya çalıştığı esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada 2 gram hintkeneviri ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olan bir adet ucu yanık sigara, plastik öğütücü bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, Narko Güç Operasyonunda tutuklanan zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, kayıp olduğuna inanılan emareler, alınacak ifadeler, soruşturulması gereken şahıslar olduğunu ifade etti. Polis, ele geçirilen emarelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderileceğini belirterek, soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, talep edilen süreyi onayladı.

İki zanlı Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı

Bu arada Kalkanlı bölgesinde evlerinde yapılan aramada 60 gram hintkeneviri, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 186 hap bulunarak tutuklanan zanlılar A.F.A.(E-23) ve O.N.M.A (E-23) da Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme ikisi de yabancı uyruklu olan zanlılar hakkında 3 gün tutuklama emri verdi.