Samimi itiraf

Lefkoşa’daki evinde satışa hazır kokain ve hinteneviri ile bulunan Hakan Kalkan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının Lefkoşa bölgesinde uyuşturucu satışı yaptığını itiraf ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 13 Ekim 2023 tarihinde zanlının Lefkoşa’daki evinde uyuşturucu bulunduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, aynı saat 17.30 sıralarınca zanlının Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından arama yapıldığını bellirtti. Polis, yapılan aramada, y 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8 binTL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Zanlının suçüstü yakalandığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde zanlının ifadesinde aranan bir şahsın Güney Kıbrıs’tan ithal ettiği ve Hamitköy’de belli bir noktaya bıraktığı uyuşturucuyu aldığını; teslim aldığı 27 gram hitnekeviri ile 10 gram kokainin bir kısmını bazı şahıslara sattığını söylediği açıklandı.

Polis, zanlının evinde ele geçirilen 8 bin TL paranın da uyuşturucu geliri olduğunu teyit ettiklerini açıkladı.

Polis, birçok kişinin sorgulandığını, birçok kamera kaydı incelediklerini kaydetti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 bin TL yatırması ve iki kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.