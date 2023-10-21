Ucuz kurtuldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Yılmazköy’de 2022 yılı Nisan ayında yaşanan olayda kendileriyle birlikte kalan 13 yaşındaki öz yeğenine cinsel saldırıda bulunan Türkmenistanlı Atajan Bazaro hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 6 yıl hapis öngören cinsel istismar ve 3 yıl hapis öngören cinsel saldırı suçlarından yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kararda olguları aktaran yargıç, sanığın 13 yaşındaki çocuğa karşı cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarından yargılandığını söyledi.

Yargıç, sanığın 2022 yılı Nisan ayı içerisinde Yılmazköy’deki ikametgahı içerisinde yeğeni olan 13 yaşındaki kızın yatağına girerek, arkasından kucaklayıp, kızın göğsünü ve kalçasını ellemek suretiyle söz konusu suçları işlediğini söyledi.

Yargıç, sanığın itham olunduğu her iki davayı da kabul ettiğini belirtti.

Ağır ceza yargıcı, çocuğun Sosyal Hizmetler Memuruna olanları anlattığını, sanığın evlerine misafirliğe geldiğini, anne ve babasının saat 05.30 gibi işe gitmek için evden ayrıldıklarını, kendisi yatağında yatarken dayısı olan sanığın yanına geldiğini, "üşüdüm yatağım rahat değil birlikte yatalım" dediğini aktardı. Yargıç, çocuğun dayısının kendisini kucakladığını, önce göğsüne daha sonra kalçasına dokunduğunu söylediğini açıkladı.

Ağır ceza yargıcı, çocuğun bu olay olduğunda kimsenin bilmemesi ve duymaması için ses çıkarmadığını daha sonra dayısının odadan çıkıp salona gittiğini, kendisinin de okul kıyafetlerini giyip okula gittiğini anlattığını söyledi.

Annesi önce inanmadı

Candaş, çocuğun annesinin de kızının dayısının cinsel yönden tacize uğradığını söylediğini ancak ona inanmadığını, daha sonra Sosyal Hizmetler Memuru huzurunda söylediklerini detaylı bir şekilde duyunca şüphe duymaya başladığını ve eğer böyle bir şey yapmış ise şikâyetçi olduğunu belirttiğini aktardı. Yargıç, ayrıca sanığın 2021 yılında aynı çocuğun göğüslerini okşayarak, cinsel saldırı suçu işlediğini aktardı.

Toplum geneli huzursuz

Çocuğa karşı cinsel saldırı suçunun 3, cinsel istismar suçunun ise 6 yıl hapis öngördüğünü kaydeden yargıç, hem cinsel suçların hem de çocuklara karşı işlenen cinsel suçların gittikçe arttığını belirtti.

Yargıç kararında şunları belirtti:

“Bu durum toplum genelinde büyük bir huzursuzluğa sebebiyet vermekte ve aileler çocuklarını yetiştirirken oldukça tedirgin olmaktadırlar. Bu küçük adada kişilerin güvenli ve huzur içinde yaşaması, özellikle çocuk ve gençlerin özgür ve sağlıklı bir şekilde büyümesi birincil önem taşıması gerekmekteyken maalesef bunun yerini korku ve tedirginlik içinde çocuk yetiştiren aileler, fiziksel ve psikolojik travma yaşayan çocuk ve gençler almaya başlamıştır. Bu gibi suçları önlemede Mahkemelere büyük görev düşmekle birlikte, bu suçların işlenmesini önlemek için hem okuldaki eğitimin ve hem de aile bağlarının büyük rol oynadığını belirtmek isteriz.”

Koruması gerekirken, istismar etti

Yargıç Candaş, sanığın çocuğun dayısı olmasının suçun vahameti artıran bir olgu olduğunu, onu koruyup kollayacak bir kişi olması gerekirken, istismar ettiğini belirtti.

Yargıç, sanığa verilmesi gereken cezanın hapis cezası olduğuna aksi halde kamu menfaatinin olumsuz etkileneceğine kanaat getirdiklerini söyledi. Yargıç, sanığın sabıkasız olmasını ve davalarını kabul etmesini de lehine değindirdiklerini ifade ederek, 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.