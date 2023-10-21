Sürat yine ilk sırada 

Ülke genelinde önceki gün polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde bin 824 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucu bir araç sürücüsü tutuklandı ve 33 araç ise trafikten men edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinden 163’ü yasal hız sınırın üzerinde süratli, 9’u alkollü ve 25’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan ceza aldı. 28 sürücüye de trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ceza yazan polisin, 344 kişiyi de çeşitli trafik suçlarından rapor ettiği belirtildi.