‘Sosyal sigortalar denetlenmedi’

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, yürütülen reçete soruşturmasında, “yolsuzluk” ile “usulsüzlüğün” birbirine karıştırılmaması gerektiğine işaret ederek, sistemdeki ciddi sorunlar nedeniyle ilacı hastaya ulaştırma ve halk sağlığı adına yazılan reçetelerle, haksız kazanç elde edilen hastalara ulaşmayan ilaçların yazıldığı reçetelerin ayırt edilmesi gerektiğini belirtti. Tabipler Birliği Yönetim Kurulu, dün Tabipler Birliği Konferans Salonu’nda Reçete Soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Yönetim Kurulu adına hazırlanan basın açıklamasını KTTB Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant okudu. “Reçete soruşturması yalnızca hekim ve eczacıların kusur veya ihmal veya yasadışı eylemleri kaynaklı değildir. Burada ayrıca sorgulanması gereken tüm sigorta sistemi, sorunlu reçetelerin ödemesini yapan Sosyal Sigortalar Dairesi, denetleme görevini yerine getirmeyen idari ve siyasi kadrolardır” diyen Özant, daha önceki yıllarda da bu konunun gündeme geldiğini duyduklarını ancak bugüne kadar hiç bir eylem yapılmadığını kaydetti. Özant, "Zamanında önlem alınmış olsaydı, maddi kayıp ve şüphelenilen yolsuzlukların boyutu bu olmayacaktı" dedi.

Ciddi endişeler yaşanıyor

Sigorta reçetesi yazan tüm meslektaşlarının ciddi endişeler içerisinde olduğunu ve kendilerini güvensiz hissettiklerine işaret eden Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, hekimleri, bu güvensiz ortamda sigorta reçetesi yazmamaya davet etti. Ahmet Özant, basın açıklamasında, birlik olarak Polis Genel Müdürlüğü nezdinde oluşturulan Özel Soruşturma Birimi tarafından sürdürülen “reçete soruşturması”nı yakından izlediklerini kaydederek, bu süreçte adaletin yerini bulması, ülkedeki tüm yolsuzlukların ortaya çıkması ve yapılan tüm usulsüzlüklerin gün yüzüne çıkması gerektiğini her zaman önemsediklerini ve adaletin yanında durduklarını belirtti. Ülkede sigorta sisteminde ve ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntılardan dolayı halk sağlığı adına yardım amaçlı verilen reçetelere dikkat çeken Özant, bu reçetelerin, haksız kazanç sağlanan reçetelerden farklı olduğunu söyledi.

Tutukluluk şartları düzeltilmeli

Tutuklanıp serbest bırakılan hekimlerden, tutuldukları hücrelerin kötü koşullarını öğrendiklerini ve şüpheli kişilerin, hatta suçlu kişilerin bile, böyle ortamlarda barındırılmasının insan hakkı ihlali olduğunu söyleyen Özant, şartların ivedilikle düzeltilmesi çağrısında bulundu. Özant, bu konuya ilişkin Meclis’teki vekillerle de görüştüklerini ifade etti.