Taciz suçlaması

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen olayda 50 yaşındaki Eren Ezel’in 17 yaşındaki kıza cadde üzerinde cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Zanlının genç kızın vücudunu inceledikten sonra “vücudun tamam, tam yaşındasın, gel seni yemeğe götüreyim” diyerek cinsel taciz suçunu işlediği belirtildi. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının 22 Kasım 2023 tarihinde Ziya Gökalp Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin önünde, 17 yaşındaki müştekinin vücudunu cinsel davranış ile inceleyerek, “vücudun tamam, tam yaşındasın, gel seni yemeğe götüreyim” diyerek cinsel taciz suçunu işlediğini açıkladı.

Soruştumanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 10 bin nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kişinin 150 bin kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, 09:49