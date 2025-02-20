Takımı karıştırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da teknik direktör ile yaptığı telefon görüşmesini kayda alıp takım kalecisine dinleten Süleyman Güder tutuklandı. Mahkemeye aktarılan olgulara göre; Mağusa Türk Gücü takımının teknik direktörü Nazım Aktunç ile 25 Aralık 2024 tarihinde yaptığı telefon görüşmesini kayıt altına alan Süleyman Güder, konuşmayı takımın kalecisi Ufuk Şimşek’e dinleterek özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işledi. Zanlı dün tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Arif Toroslu, zanlının, 25 Aralık 2024 tarihinde, saat 21.10’da, Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü A takım teknik direktörü Nazım Aktunç’u kullanımındaki cep telefonuyla arayarak, aralarında geçen konuşmayı kayıt altına aldığını ve aynı konuşmayı, Aktunç’un izni olmadan Mağusa Türk Gücü A takım kalecisi Ufuk Şimşek’e dinlettiğini açıkladı.

Şikayetin 4 Şubat’ta yapıldığını, zanlının 5 Şubat’ta ifadeye çağrıldığını ancak 18 Şubat’ta polise gelerek teslim olduğunu açıklayan Toroslu, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

