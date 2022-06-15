56 grama el kondu

Hüseyin ÇİÇEK

Son günlerde ülke genelinde birçok önemli operasyon gerçekleştiren ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçiren narkotik ekiplerinin önceki günkü adresi Gazimağusa’ya bağlı Ulukışla köyü oldu.

Aldığı ihbar üzerine 27 yaşındaki Yasin Süygün’ü takibe alan polis, Ulukışla Kavşağı’nda zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Polis, gerçekleştirilen operasyona Kavşak ismi verirken, narkotik ekiplerinin Haziran ayı içerisinde gerçekleştirdiği operasyon sayısı 3’e yükseldi.

Kaçmaya çalıştı

Ulukışla köy kavşağında, gerçekleştirilen Kavşak Operasyonu’nda 56 gram hintkeneviri ile yakalanan

Yasin Süygün dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, yönetimindeki araç ile Ulukışla yolu yakınlarında, şüpheli şekilde seyreden zanlının, devriye gezen ekiplerin dikkatini çektiğini söyledi. Hasan Selvili, polis ekibinin şüpheli aracın yanına gittiğini, zanlının, tasarrufundaki çantayı araç dışına attığını açıkladı. Polis çavuşu Hasan Selvili, gözaltına alınmak istenen zanlının polise direndiğini anlattı. Zanlı Yasin Süygün’nün, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirten polis çavuşu, çantada yapılan aramada 56 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis çavuşu Hasan Selvili, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Narkotik aman vermiyor

Narkotik ekiplerinin Haziran ayı içerisinde gerçekleştirdiği operasyon sayısı 3’e yükseldi. Ekiplerin 1 Haziran’da Lefkoşa’da gerçekleştirdiği Hayalet Operasyonu’nda 100 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı. Girne’de 9 Haziran’da gerçekleştirilen Deprem Operasyonu’nda ise piyasa değeri 2 buçuk Milyon Türk Lirası olan 3 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 2 kişi tutuklanmıştı.

Lefkoşa ve Girne’de yakalanan zanlıların piyasaya uyuşturucu sattıkları belirtilmişti.