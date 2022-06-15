Polis peşinde

Güney Kıbrıs’ta çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle Rum polisi gözetiminde, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde bulunan 27 yaşındaki Panayiotis Panayi’nin dün sabah hastaneden kaçtığı belirtildi. Habere göre dün sabah saat 09.00’da hastaneden firar eden tutuklunun tespit edilmesi için polis alarma geçti. Polislerin gözetimi altında bulunan tutuklunun, koşarak hastane binasından kaçtığı ifade edilirken, 7 Ocak 1995 doğumlu olan Panayi’nin, 1.65 metre boyunda, esmer ve sakallı olduğu belirtildi.