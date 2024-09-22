Sahte Dolar babası yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve Girne’de geçtiğimiz haftalarda piyasaya 3 bin dolar sahte para sürdükleri iddia edilen Sabahattin Özbek’e sahte banknotları veren Mehmet Erhan Bakikol, Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada tespit edildi. Zanlı dün nöbetçi mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Oğuzhan Abat, Gazimağusa ve Girne’de geçtiğimiz haftalarda, piyasaya sahte para süren Sabahattin Özbek isimli zanlının tutuklandığını anımsattı. Polis, tutuklanan zanlıya paraları, Mehmet Erhan Bakikol’un 3 bin dolar olarak verdiğinin belirlendiğini aktardı. Polis, KKTC’den çıkış yaptığı tespit edilen zanlının, aranan şahıs ilan edildiğini anımsattı. Zanlının, 21 Eylül 2024 tarihinde saat 00.05’te, Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının tasarrufunda da bin 700 dolar bulunduğunu ve bu paraların da sahte olup olmadığının araştırılacağını ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.