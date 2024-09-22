Narkotik yanılmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir sokakta şüpheli hareketler sergileyen Uğur Ersan Topçu’yu alıkoyan Narkotik polisi, yaptığı arama sonucu, zanlının cebinde bir gram, aracında 13 gram, evinde ise bir gram daha uyuşturucu içeren kağıtlar ele geçirdi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün ek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılarak, 3 gün ek süre talep edildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şemet, 20 Eylül 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Gazimağusa’da bir sokak içerisinde, polisi görünce şüpheli hareketler sergileyen zanlının üzerinde yaptıkları arama sonucu, şortunun cebinde bir gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içeren kağıt parçası bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının aracının, ön koltuk altında 3 adet, 13 gram ağırlığında sentetik cannabinoid ile evinde 2 adet bir gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktardı. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.