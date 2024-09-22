Üstel: “2027 yılına kadar istikrarla halkımıza hizmete devam edeceğiz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 23’üncü Olağan Genel Kurultayı’nda Ünal Üstel, yeniden UBP Genel Başkanı seçildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından tebrikleri kabul eden Üstel, teşekkür konuşması için yeniden kürsüye çıktığı esnada ve konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.

Üstel, yaklaşık iki buçuk aydır süren köy, mahalle ve ilçe kongrelerinin ardından bugün demokrasi yarışının sonuçlandığını belirtti.

Bütün UBP’lilere teşekkür eden Üstel, “Bizim kurultaylarımız bayram havasında geçti.” diyerek UBP’nin KKTC’nin en büyük partisi olduğuna vurgu yaptı.

UBP’nin kurultaydan güçlenerek çıktığını belirten Üstel, “Kurultayda kazanan ya da kaybeden yok. Kazanan KKTC ve UBP’dir.” dedi.

İktidara geldiklerinde verdikleri sözleri tutarak yarım kalan projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Üstel, bütün kesimleri kucakladıklarını dile getirdi.

“Dün dünde kalmıştır, biz yarınımıza bakacağız. Yarından sonra yolumuza devam edeceğiz. Bizi bekleye çok sorunlar var. Hükümet olarak, 2027 yılına kadar istikrarla, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” diyen Üstel, Kurultay’daki diğer adaylara da teşekkürlerini iletti.

- Parti Meclisi için oy sayımı 15.00’te başlayacak

Öte yandan, UBP Parti Meclisi üyelerinin de seçimle belirlendiği kurultayda oy sayma işlemi, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda bugün saat 15.00’te devam edecek.

Kurultayda, genel başkanlık seçiminin yanı sıra, 70 kişilik parti meclisi için de oy kullanıldı. Parti meclisi için 122 aday yarışıyor.

UBP kurultayında yüksek disiplin kuruluna Av. İbrahim Urcan, Özen Hürses, Mustafa Osmanlı, Fuat Nalcoğlu ve Hasan Hasipoğlu; merkez denetleme kuruluna ise Dr. Mehmet Ağa ile Gülçin Kıraç, seçilmesi gereken kadar aday olduğu için seçimsiz seçilmiş oldu.