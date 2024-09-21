45 günde yargı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele bölgesinde zihinsel engelli 17 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girdiği belirtilen Yusuf Can ile suç ortağı aynı zamanda kızın üvey annesi Suzanna Michail hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular yeniden aktarılarak, tutuklu yargı talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlı Yusuf Can’ın, 2024 yılı içerisinde, Boğaziçi ile Aygün köyleri arasındaki bir evde, Suzanna Michail’in de teşvikiyle, 17 yaşındaki engelli kıza birçok kez tecavüz ettiğini anımsattı. Olayın 28 Ağustos tarihinde bildirildiğini, her iki zanlının aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, Yusuf Can’ın ifade vererek suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 17 gün süreyle ek tutuklama emri alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde birçok ifade alındığını ve birçok kamera görüntüsü incelediklerini söyledi. Polis memuru, ayrıca müşteki kızın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve ağır suç işleyen ve ileride uzun süreli hapislik cezası almaları kuvvetle muhtemel olan zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlıların 45 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.