Franklin tutuklandı





Hüseyin ÇİÇEK

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, önceki gün lüks bir site önünde gerçekleştirdiği operasyon sonucu 26 gram uyuşturucu madde ele geçirdi, Nijerya uyruklu Franklin Chibueze isimli zanlıyı tutukladı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Osum, 20 Eylül’de, saat 14.45’te, İskele’de bir site önünde operasyon gerçekleştiren Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, zanlının üzerinde yaptığı aramada, sırt çantası içerisinde, siyah naylona sarılı 25 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini açıkladı. Polis, zanlının, Gazimağusa’da bulunan evinde de bir gram uyuşturucu bulunduğunu belirterek, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

