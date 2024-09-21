Gerçek bankada ortaya çıktı

Bir şahıs tarafından kaybedilen çek, bir düğünde gelin ve damada takıldı.

Gazimağusa’da meydana gelen olay, gelin ve damanın düğünden sonra çeki bozdurmak için bankaya gitmesiyle ortaya çıktı.

Çekin kara listede olduğunu öğrenen yeni evli çift hayatının şokunu yaşarken, çekin sahibi Suphi Değer durumdan haberdar edildi. Polis çeki çifte takan şahsı ararken, bir ay önce kaybettiği çekin düğünde gelin ve damada takıldığını öğrenen Suphi Değer, yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çekin kendi adına olduğundan dolayı kimsenin bozamayacağını düşünmesine rağmen, arkadaşının uyarısıyla polise ve bankaya gidip tutanak tutturduğunu aktaran Suphi Değer, önceki gün kayıp çekinin bulunduğunu ifade etti.

Suphi Değer sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yaklaşık bir ay önce tamamen kendi dikkatsizliğim sonucu adıma kesilmiş olan bir çeki kaybettim. "Benim adıma yazılmış" nasıl olsa kimse bozamaz diye düşünmeme rağmen, arkadaşlarımın uyarısı üzerine polise ve bankaya gidip ifade verdim ve tutanak tutturdum. Benim kayıp çek bulunmuş.

Çeki bulan kişi Mağusa'da bir düğünde gelin ve damada takmış üzerinde benim adım yazan çeki, çiftte düğün sonrası çeki bozmak için bankaya gitmiş ve demişler ki "bu çek kara listede".. durum çok vahim gerçekten..”

