38 yaşında veda etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın sevilen isimlerinden Hasan Koreli, tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşamını yitirdi. Beyin kanaması geçiren Koreli, yoğun bakımdaki 35 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, bir süre önce yine beyin kanaması geçiren ve atlatarak taburcu olan Hasan Koreli, geçirdiği ikinci kanamayı atlatamadı. Gazimağusa Belediyesi personeli olan Koreli’nin ölümü başta ailesi ve yakın çevresi olmak üzere tüm Mağusa’da büyük üzüntü yarattı.



Son yolculuğuna uğurlandı

Gazimağusa Belediyesi çalışanları, kaybettikleri mesai arkadaşları Hasan Koreli’yi belediye binasında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladı. Koreli’nin naaşı mesai arkadaşları tarafından cenaze aracından alınarak omuzlarda taşınıp belediye önüne konulurken, Hasan Koreli’nin eski belediye çalışanı olan babası Ekrem Koreli ve kardeşi Cemal Koreli, taziyeleri kabul etti. Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası Asbaşkanı Kani İldeniz, Koreli’nin anısına kısa bir konuşma yaptı. Hasan Koreli’nin cenazesi, Gazimağusa Belediye Kabristanlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, genç yaşta bir çalışma arkadaşlarını kaybettiklerini, böylesi zamanlarda konuşmanın çok fazla anlamı olmadığını ifade ederek, “Beklenmedik ölümler her zaman acıdır, sırasız ölümler her zaman acıdır. Allah rahmet eylesin, ölümlü bir dünyadayız. Bunu hiç unutmayın.” dedi. Sendika Asbaşkanı Kani İldeniz de, hem iş arkadaşlarını hem de çok sevilen ve sevdikleri bir arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını ifade ederek, çok erken ve hiç beklemedikleri bir kayıp yaşadıklarını belirtti. İldeniz, tüm aileye başsağlığı ve sabırlar diledi.