‘Tam bir eziyet’

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da bulunan Sosyal Sigortalar Dairesi dün yoğun bir gün yaşadı. Çeşitli işlemler gerçekleştirmek için daireye giden vatandaşlar uzun süre bekledi.

Havaların soğuk olması nedeniyle bekleyen vatandaşlar, sığınacak bir yer aradı. Ancak pandemi önlemleri nedeniyle daire içerisine alınmayan vatandaşlar saatlerde soğukta bekledi. Yaşanan duruma isyan eden vatandaşlar, “İşlem yaptırmaya geliyoruz, eziyet çekiyoruz” diye isyan etti.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, devlete gelir getiren kurumlardan biri olan Sigortalar Dairesi’nin daha çağdaş bir binaya kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlar, hızlı ve kaliteli hizmet için online sisteme geçilmesinin şart olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar ne dedi…?

Nuri Andaç

“Sosyal Sigortalar Dairesine sigorta yatırımı yapmak için geldim. Bir saattir burada sıra bekliyorum. Bu ortam böylesi bir salgının olması nedeniyle hiç de sağlıklı değildir. Hava son derede soğuk ve biz vatandaşlar olarak devlete olan yükümlülüğümüzü yerine getirmek için resmen eziyet çekiyoruz. Yatırım işte, yatırım devlete para vermeye geldik ancak onu da eziyetle yaptırıyorlar.”

Rezan Öztekin

“Ben Sosyal Sigortalar Dairesine hastane kâğıdını uzatmaya geldim ve yarım saattir burada bekliyoruz. Bu daire devlete gelir getiren bir dairedir ve her gün kalabalık olmasına rağmen bir önlem alınmıyor. Sosyal mesafe kuralına da uyulmuyor. Ayrıca vatandaşları uyaracak bir görevli de yok. Türkiye’de e-devlet var ve burada da buna benzer bir sistem oluşturulabilir.”

Deniz Deniz

“Sigorta kartının süresini uzatmak için geldim. Burada işler yavaş ilerliyor ve uzun süre beklemek zorunda kalıyoruz. Burada çok ciddi bir kalabalık oluşuyor. Ben inşaat işçisiyim ve 28’inden beri evdeyim ve gördüm ki bizden başka kimse evde kalmıyor. Herkes yine dışarıda ve bu kapanmanın bir anlamı kalmadı.”

Nusret Gürbüz

“Sosyal Sigorta Dairesine yatırım işlemini yapmak için geldim. Bu soğukta bu şekilde insanların burada bekletilmesi rezilliktir. Burada online sisteme geçmeleri veya bu dairenin tek nokta değil de birkaç yerde hizmet vereceği şekilde planlanması gerektiğini düşünüyorum. Devlete gelir sağlayacak yatırımları yapmak isteyen bizler eziyetle işlem yaptırıyoruz.”

Saliha Demir

“Prim borçlarımızı ödemek için Sosyal Sigortalar Dairesine geldim ve bekliyorum. Yarım saati aşkın bir süredir burada sıra bekliyorum. Hava çok soğuk ve vatandaşlar burada uzun süre bekletiliyor. Burada çok kalabalık var ve bu dairede sistemin kesinlikle değişmesi gerekiyor. Sıra numarası alıp uzun süre işlem yapabilmek için bekliyoruz.”