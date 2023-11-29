Tam bir rezalet

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta benzeri görülmemiş bir skandal daha yaşandı. Ercan Havaalanı'nda ülkeden çıkış yapan yolcuların valizlerinden para, eşya ve takı çalmakla suçlanan yer hizmetleri görevlisi 3 kişi Demirhan Polis Karakolu ekiplerinin gerçekleştirdiği 'Check In' operasyonuyla yakalandı.

Tutuklanan Serdar Atıcı, Halil Yalçınkaya ve zanlı Ali Varan dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların ülkeden çıkış yapan dört ayrı şahsın valizinden 20 bin TL, 2 bin 700 Sterlin, 20 Euro nakit paranın yanı sıra ziynet, elektronik eşya, kol saati ve güneş gözlüğü çaldıkları tespit edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, Ercan Havaalanı'nda yolcu gidiş bölümünde İstanbul Handling şirketinde bagaj toplama görevlisi olarak çalışan zanlıların ilk olarak, 13 Eylül 2023 tarihinde, saat 07.30 sıralarında ülkeden çıkış yapan yolcu A.H.’ye ait bavulu açarak içerisinden 2 bin 700 Sterlin nakit parayı çaldıklarını söyledi.

Para, altın, eşya…

Polis, zanlıların 27 Eylül tarihinde saat 09.45 sıralarında ise ülkeden çıkış yapan F.G.’ye ait bavuldan 20 bin TL çaldıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların 24 Ekim 2023 tarihinde de yine ülkeden çıkış yapan E.Ö.’ye ait bavuldan 2 adet altın kolye, 2 adet altın künye ve küpeden oluşan takı setini, 2 adet 18 ayar altın bileziği, Diesel marka erkek kol saatini ve 20 Euro nakit parayı çaldıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların 6 Kasım 2023 tarihinde saat 00.40’ta ise ülkeden çıkış yapan Ö.D.’ye ait bavuldan tek taş pırlanta yüzüğü, beş taş pırlanta yüzüğü, altın Versace zincirli kolyeyi ve Swaroski marka küpeleri çaldıklarını belirtti. Polis, yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığını; para ve eşyaların zanlıların çalıştığı tarih ve saatlerde çalındığını belirlediklerini açıkladı.

Polis zanlı Atıcı’nın ikametgahında yapılan aramada birçok tablet, telefon kulaklığı, laptop,airpod gözlük ,powerbank, elektronik sigara cihazı, saat ve birçok ziynet eşyası tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis zanlı Atıcı’nın ifadesinde suçunu itiraf ederek, yeni havaalanı açıldıktan sonra şut bölümünden birçok bavuldan diğer 2 zanlı ile birlikte eşyaları aldıklarını ve paylaştıklarını söylediğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 09:28