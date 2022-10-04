Tamamen aklandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğünde görevli olduğu dönemde bir soruşturma dosyasındaki video görüntülerini yaydığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ve hakkında dava açılan Samet Öztürk hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Polis memuru Öztürk, “özel hayatın gizliliğini ihlal ve görevi kötüye kullanmak” suçlamalarından beraat etti. Son 5 yıldır açığa alınan ve bir yıl süreyle yargıladıktan sonra aklanan Öztürk, hukuksal mücadele başlatacağını ifade etti.

Polis Memuru Samet Öztürk haklı olduğunu ispat etmek için hukuk mücadelesi veren Avukatları Mustafa Asena, Buse Asena ve Mustafa Ulu’ya teşekkür etti. Öztürk ayrıca beraat etmesinin ardından mağduriyetinin giderilmesi için gerekli tüm hukuksal çalışmaları yürüteceğini belirtti.

Ne olmuştu

Lefkoşa Adli Şube’ye başvuran M.R. isimli kadın, erkek arkadaşının sevişme görüntülerini çektiğine dair şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, söz konusu cinsel içerikli video soruşturma dosyasına konmuştu. Ancak görüntüler bir süre sonra internet ortamında yayılmıştı. Yayılan görüntülerden polis memuru Öztürk sorumlu tutulmuştu. Öztürk, 2018 yılında yaşanan olayın ardından açığa alınmış hakkında soruşturma başlatılmıştı. Son bir yıldır yargılanan Öztürk, aleyhine getirilen suçlamalardan beraat etti.