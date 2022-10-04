İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güngör Katı Atık Depolama Alanı'na giderek çalışmalarla ilgili incelemede bulundu.

Öztürkler, toprak örtme çalışmalarına bakanlık olarak destek verdiklerini söyledi.

Denetimlerin artarak devam etmesi gerektiğine işaret eden Öztürkler, "atıklarla ilgili bu kadar sık yangın çıkmasının" detaylarıyla soruşturulması ve bundan sonraki sürecin de doğru yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Öztürkler, çıkan dumandan insan sağlığının olumsuz etkilendiğini belirtti ve denetiminin önemini vurguladı.

Öztürkler, “Denetimin artarak devam etmesi gerekmektedir. Niye bu kadar sık yangınlar çıkıyor, atıklarla ilgili soruşturma yapılmalı. Daha önce de defalarca aynı yerde yangın çıktı. Bu üzüntü verici, buradan çıkan dumandan bölgedeki insanlar da sağlık açısından olumsuz etkileniyor. Buraya önem veriyoruz, iş araçlarıyla destek vermeye çalışıyoruz. Yangın düne göre daha kontrol edilmiş durumda ancak istenilen noktada değil. Buradaki mücadeleyle bu yangın inşallah en erken zamanda söner” dedi.

Bakan Öztürkler, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın denetimi altında olan Güngör Katı Atık depolama alanında denetimlerin düzenli bir şekilde yapılmasının önemine de işaret ederek, sürecin yönetimiyle ilgili kısa ve orta vadede neler yapılması gerektiğini değerlendireceklerini ve gereken adımları atacaklarını söyledi.

Öztürkler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Ciddi bir yetki karmaşası da var. Bu karmaşanın kaldırılması için hem içişleri hem de Turizm Bakanlığı’nın hem de çevre mühendislerinin tecrübesinin ihaleye yansıması gerekiyor. Şu andaki yangını şirkete bağlamak da doğru olmaz, geçmişten bugüne neler yapıldığının çok ciddi şekilde analizlerinin yapılıp bundan sonraki sürecin doğru yönetilmesi gerekiyor. Hem yerel yönetimlerin hem çevre mühendislerinin katkılarıyla doğru planlama şart. Biz de üzerimize düşen sorumluluk çerçevesinde katkı koyacağız.”