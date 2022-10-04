Ömer KADİROĞLU

Güngör çöplüğünde cumartesi gecesi başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Kontrollü şekilde devam eden yangına iş araçları müdahale ediyor. Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri de yangına müdahale ederken, İçişleri Bakanlığı, iş araçlarıyla yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Çöplükten çıkan dumanlar Lefkoşa, Dikmen, Taşkent, Güngör, Alayköy, Haspolat ve Boğazköy bölgelerini etkilerken, Güngör Katı Atık Depolama Alanı'nın işletmesini yürüten firma direktörü Murat Doğru, soğutma ve topraklama çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

Doğru, ancak dumanların 4 gün daha etkili olacağını dile getirdi. Soğutma ve topraklama çalışmalarına destek için bölgede iş makinası ve tankeri bulunan vatandaşlardan destek beklediklerini ifade eden Doğru, yangına çöplüğe getirilen parfüm şişeleri, çakmak ve çakmak gazı şişeleri ile tüplerden çıktığını söyledi.

Destek istedi

Doğru, yangının ilk anında müdahale ettiklerini ancak bu materyallerin fazlalığı nedeniyle önüne geçemediklerini ifade etti. Diyalog’a konuşan Doğru, şunları söyledi:

“Yaklaşık 9-10 aydır buranın işletmesini yapıyoruz. Şu anda kesinlikle istenmeyen bir durumla karşı karşıyayız. Buraya gelen çöplerin içerisinde bulunan tüpler, parfüm şişeleri, çakmak ve diğer yanıcı maddeler nedeniyle bir yangın meydana geldi. Yangının ilk başladığı anda küçük bir yer yanıyordu ve çalışanlarımızla hızlı bir şekilde buraya müdahale etmeye başladık ancak yanıcı maddelerin fazlalığı nedeniyle çıkan yangının önüne geçemedik. Hiç istemediğimiz bir durum olsa da şu an halkımız rahatsız oluyor ancak emin olsunlar ki elimizden geldiğince hızlı bir şekilde topraklama ve soğutma çalışmaları yapıyoruz. Biz şu anda sadece kendi imkânlarımızla bu dumanı durdurmaya çalışıyoruz ve böyle giderse 3-4 güne dumanı kesmiş oluruz. Eğer iş makinası ve tanker olarak birileri daha desteğe gelirse bu süreyi daha da aza indirmiş olacağız. Bizim bir su tankerimiz ve bir dozerimiz yanarak zarar gördü ve elimizdeki araçlarımızla müdahalelerimizi sürdürüyoruz.”