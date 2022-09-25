Tankerlerle su alıyorlar

Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Dilekkaya köyü sakinleri uzun zamandır yaşadıkları yol sorununun ardından 10 gündür de susuzluktan kırılıyor. Bölgenin unutulduğunu, üvey evlat muamelesi gördüğünü savunan Dilekkayalılar, ne muhtarın ne de Lefkoşa Türk Belediyesi başkanının sorunları ile ilgilenmediğini iddia etti. Ercan Havalimanı yakınlarında yapılan yol çalışması sırasında su hattında meydana gelen patlak sonucu susuz kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, tankerlerle su taşındıklarını, düşlerini fırçalayamadıklarını banyo bile yapamadıklarından dert yandı. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Yüzümüzü yıkamaya su bulamıyoruz” diyerek yetkililerin seslerini duymasını ve sorunun bir an önce çözülmesini talep etti.

Dilekkayalılar ne dedi?

Arif Menteşoğulları:

Yaklaşık 10 gündür sularımız akmıyor. Bu sürede kendi imkânlarımızla evlerimize su götürüyoruz. Evine su götüremeyenler ise feryat ediyor. Belediye ve muhtar yaşanan sorunlarla ilgilenmiyor. Yolumuzla ilgili bir süredir sorun yaşarken şimdi de susuzlukla mücadele ediyoruz. Resmen bu bölgede üvey evlat muamelesi görüyoruz. Gerçekten çok zor durumdayız. 10 gündür evimin su ihtiyacını tankerle su alıyoruz ancak onda da sıkıntı yaşıyoruz çünkü tankerler hayvancılara ancak su yetiştiriyor. Belediye tankeri ile köyün deposuna su aktarıldı ancak yeterli olmadı ve başka bir çözüm de üretilmedi.

Hamit Emmi:

Yaklaşık iki haftadır sularımız akmıyor ve büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Hali hazırda bir yol sorunumuz varken şimdi de susuzlukla uğraşıyoruz. Bu bölgenin insanlarına su vermiyorlar. Belediye Başkanı 7-8 gündür gelip ilgilenmedi ve son bir iki gündür tankerle su getirip depoya aktarıyor o da tüm köye yetmediği için susuz kalıyoruz. 10 gündür depolarımıza tankerlerle su alıyoruz ve ne dişlerimizi fırçalayabiliyoruz ne de doğru düzgün banyo yapabiliyoruz. Su hattının Ercan Havaalanı yakınlarında patladığı bilgisini aldık ancak 10 gündür bugün yarın gelecek diye diye artık isyan noktasına geldik.

Ahmet Karşılı:

“Bir haftadan fazladır sularımız akmıyor. Bu günleri şükürler olsun gördük ancak bunca yıldır biz bu sıkıntıları yaşamak için mücadele etmedik. Bir su hattı arızası yaklaşık on gündür giderilemedi ve tankerlerle su alıp evimizin su ihtiyacını karşılıyoruz. Bir yol sorunumuz varken şimdi de sular akmıyor ve bu sorunların yaşanmaması için çalışmalar yaparak sorunları çözmelerini istiyoruz”

Ahmet Kavaz

Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve yiğitler köyleri kendi hallerine terk edildi. Bir yol sorunu ile mücadele ederken şimdi de susuzlukla mücadele ediyoruz. Yaklaşık 10 gündür sularımız akmıyor. Hayvanlarımıza verecek su bulamıyoruz. Yüzümüzü yıkamaya suyumuz yoktur. Bir yerden su hattı patladı ancak bir yetkili de bize bunun bilgisini vermediği için tedbirsiz yakalandık. Köyümüzün kendi öz kaynakları var içerisinde dalgıçlar da var ancak işletmiyorlar ve varlık içinde yokluk çeker durumdayız. On gündür su ihtiyacımızı iki kuyunun başında bekleyerek kavga ederek sıra bekleyip alıyoruz onu da hayvanlarımıza ancak yetiştiriyoruz. Sadece seçim zamanı hatırlanmaktan nefretlik geldi. Artık bu gibi sorunların yaşanmaması için çalışmalar yapsınlar. Yıl 2022 ama bir köy ve o köyün insanları susuz kalıyor. Bu kabul edilir değildir.

