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Kıb-Tek göreve

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Trafik kazalarında devrilen direklerin elektrik kabloları aylarca değil; yıllarca açıkta bırakılıyor, ama kimse bu tehlikeyi umursamıyor

Kıb-Tek göreve
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Abdullah SUİÇMEZ
Lefkoşa’nın birçok noktasında trafik kazaları nedeniyle kökünden devrilen aydınlatma direklerinin açıkta kalan elektrik kabloları tehlike saçıyor.  
Devrilen aydınlatma direklerinin yerine yenilerinin dikilmesi beklenirken, uçları dışarda kalan ve tehlike yaratan kablolar ya pet şişeyle kapatılıyor ya da olduğu gibi bırakılıyor. 
Kaldırım kenarlarında ve orta refüjde bulunan kablolar ailelerin de tedirgin olmasına neden oluyor.
Diyalog’a konuşan vatandaşlar, elektrik kablolarının ucu açık, uzun süredir durduğunu belirterek, bu durumun tehlike arz ettiğini söyledi. Devrilen direklerinden sarkan elektrik kablolarının küçük çocukların da erişebileceği yerlerde olduğunu belirten vatandaşlar, bir an önce tehlikenin ortadan kaldırılması için Kıb-Tek yetkililerine çağrıda bulundu.

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