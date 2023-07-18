Ağaçlar alevlere teslim oldu

Hatay, Muğla, Adana, Tekirdağ, Balıkesir ile Çanakkale ve Mersin'deki dört ayrı noktada orman yangını çıktı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son bir haftada yangınlarla ilgili olarak 7 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 2’sinin tutuklandığını söyledi.

Türkiye önceki gün başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tekirdağ ile Çanakkale'nin iki ayrı noktasındaki yangınlarla havadan ve karadan mücadele sürüyor.

Çanakkale'de yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken 6 köy için tahliye kararı alındı.

Adana, Mersin, Hatay, Balıkesir ve Muğla'daki orman yangınları ise kontrol altına alındı.

Karayolu kapatıldı, 6 köy boşaltıldı

Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31'de başlayan yangına 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çaba sarf etti.

Alevler rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Alevlerin Çanakkale-Çan karayoluna ulaşması üzerine, karayolu ulaşıma kapatıldı.

Çanakkale Valiliği yerleşim yerlerini tehdit eden 6 köyü boşaltma kararı aldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Tabaklar Köyü'ndeki ormanlık alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Gazetemiz yayına hazırlandığında orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyordu.