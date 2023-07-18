Uyarılara dikkat

Kıbrıs adasında etkili olan aşırı sıcak hava Güney Kıbrıs’ta bir can kaybına neden olurken, iki kişinin yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Rum Meteoroloji Dairesi “turuncu uyarı” yayımlarken, Kıbrıs adasında sıcak hava dalgasının cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, sıcak hava dalgasının 21 Temmuz Cuma gününe kadar süreceği öngörüsünde bulundu.

Bölgeyi etkileyen sıcak hava dalgasına bağlı olarak en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin

4 ile 7 derece üzerinde iç kesimlerde 41-44 derece sahillerde ise 36-39 derece dolaylarında seyrettiğini aktaran Buran, Daire’ye ulaşacak yeni veriler ışığında yeniden değerlendirme yapılacağını belirtti.

Buran, Kuzey Kıbrıs’ta sıcaklık seviyesine ilişkin renk kod sistemi kullanılmadığını ancak renk kod sistemine göre ülkenin şu anda “turuncu” seviyesinde olduğunu da anlattı.

Dr. Ozankaya: Sıcak çarpmasına dikkat

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağın Ozankaya da yaptığı açıklamayla halkı sıcak çarpmasına dikkat etmesi konusunda uyardı; risk grupları ile güneş çarpması belirtileri hakkında bilgiler aktardı, tavsiyelerde bulundu.

Sıcak çarpması sonucu beyin, kalp ve böbrekler gibi hayati organların hasar görebileceğini vurgulayan Ozankaya, küçük çocukların, 65 yaş üstü erişkinlerin, hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı ve kronik hastalığı olanların daha büyük risk altında olduğunu kaydetti. Ozankaya, sıcak çarpmasının belirtileri olarak bulantı/kusma, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, nefes darlığı, sinirlilik, ajitasyon, yüksek tansiyon, titremeyi saydı.

Ozankaya, güneş çarpması halinde etkilenen kişinin serin bir yere alınması ve 112’nin aranması, üzerindeki kıyafetlerin çıkarılarak ayaklarının havaya kaldırılması ve vücut ısısını düşürmek için serin su ile kompres yapılarak tıbbi yardım beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Güneyde sıcak hava can aldı

Güney Kıbrıs’ta Meteoroloji Dairesi de aşırı yüksek sıcaklıklar nedeniyle “turuncu uyarı” yayımlarken, bir kişi hayatını kaybetti.

Alithia gazetesi, huzurevinde kalan 90 yaşındaki kişinin, sıcak çarpması semptomları göstermesi nedeniyle Cuma günü ambulansla Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldığını, ancak tedaviye yanıt vermeyerek önceki gün hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete, 77 ve 78 yaşındaki iki kişinin daha sıcak çarpması semptomlarıyla yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023, 10:16