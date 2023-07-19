Yerli otomobil Togg'u hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Körfez turunun ikinci durağı olan Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, Katar Emiri'ne Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti. İki lider Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşme yaptı. Erdoğan, Katar'daki temaslarını tamamlamasının ardından Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 günlük Körfez turu devam ediyor. Erdoğan, önceki günkü Suudi Arabistan ziyaretinin ardından dün özel uçak "TC-TRK" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Katar Emiri Al Sani, Lusail Sarayı'na gelişinde, Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşme yaptı. Görüşmelerden önce Erdoğan, Al Sani'ye "Gemlik mavisi" renkteki Togg'u hediye etti, iki lider Lusail Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket etti.

