3 bin 800 öğrenci var

Aytuğ TÜRKKAN

Sağlık Bakanlığı, corona virüs salgını önlemleri kapsamında Ercan’a uçuş kısıtlaması getirdi. Alınan karar göre; Irak, İran, İtalya, Güney Kore ve Çin'den yolcu kabul edilmeyecek. Bu ülkelerde bulunu gerip dönen KKTC vatandaşları bu yasağın dışına kalacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu ülkelerden gelecek KKTC vatandaşlarının Türkiye'de yolcu bilgi formu dolduracakları ve sağlık kontrolünden geçirilecekleri bildirildi.

Sağlık kontrolü sırasında riskli bulunan kişilerin karantinaya alınabileceklerine işaret eden bakanlık, mümkün olmadıkça bu ülkelere ziyaretlerin ertelenmesini istedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğretim Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, alınan karar ilişkin Diyalog’a yaptığı açıklamada, virüs tehlikesinin kayıt zamanı olan mayıs ayına kadar geçmesini temenni etti.

3 bin 806 İran ve Iraklı üniversite öğrencisinin ülkemizde öğrenim gördüğünü söyleyen Öztürkler, mayıs sonrasında giriş yasağının devam etmesi halinde yükseköğretim sektörünün olumsuz etkileneceğini dile getirdi.

Öztürkler: Irak ve İran’dan 3 bin 806 öğrencimiz var

Ziya Öztürkler, bin 995 İran ve bin 811 Irak’tan olmak üzere toplam 3 bin 806 öğrencinin KKTC üniversitelerini tercih ettiğini kaydetti. Her iki ülkeden gelen öğrencilerin kaliteli olduğuna dikkat çeken Öztürkler, Çin, Güney Kore ve İtalya’dan ülkemizde öğrenci olmadığını söyledi. Öztürkler İran ve Irak’tan bahar dönemi için birkaç gün önce yeni öğrencilerin kayıt yaptırdığını ifade ederek, Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararın mayıs ayına kadar son bulmasını temenni etti. Ülke güvenliği ve toplum sağlığını tehdit eden bir durum olmasından dolayı olumsuz bir açıklama yapmak istemediğini ifade eden Öztürkler “Umarım mayıs ayına kadar bu tehlike bitmiş olur. Çünkü öğrenci kabulleri mayıs-haziran-temmuz aylarında yoğun olarak yapılır. Eğer bu durum devam ederse yükseköğrenimimiz kötü etkilenir” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın tam açıklaması

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde;

“Corona salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında salgının yoğun olarak görüldüğü bazı yüksek riskli ülkelerden ülkemize uçuş kısıtlamaları kararı alınmıştır. Buna göre 28 Şubat 2020'den itibaren İran ve Çin’den ve 29 Şubat'tan itibaren de Irak, Güney Kore ve İtalya'dan adamıza yolcu kabul edilmemektedir. KKTC vatandaşları bu kısıtlamanın dışında olup, onlar ile ilgili uygulama ise şöyle olacaktır: Irak, İran, İtalya, Güney Kore ve Çin'den ülkeye gelecek KKTC vatandaşları Türkiye'de yolcu bilgi formu dolduracaklar ve sağlık kontrolünden geçirileceklerdir. Bu değerlendirme sonucunda riskli bulunanlar Türkiye'de 14 gün süre ile karantinaya alınabilirler. Şu anda bu ülkelerde olan Vatandaşlarımızın bu durumu bilerek hareket etmesi Bu ülkelere gitmeyi düşünen halkımızın ise çok gerekli olmadıkça ziyaretlerini ertelemeleri önemle rica olunur.”