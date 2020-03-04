Çok pişman çok

Suna ERDEN

Lefkoşa’da temizlik için gittiği birçok evden hırsızlık yaptığı iddia edilen, tasarrufunda 193 parça ziynet eşyası tespit edilen Nargiza Udayewa hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlının evinde bulunan 193 parça ziynet eşyasının 109’unun sahibi bulundu.

Türkmenistan uyruklu zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, Lefkoşa'da Gizem Kutruza'nın evine temizliğe giden Nargiza Udayewa’nın 2019 yılı Ağustos ve 2020 yılı Şubat ayları arasında 87 parça ziynet eşyası çaldığını söyledi. Polis, zanlının şikâyet üzerine19 Şubat 2020 tarihinde tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada 193 parça ziynet eşyası tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, aramalar esnasında zanlının görevli memurları engellemeye çalıştığını da belirtti.

87 parçası aynı kişiye ait

Polis, zanlının evinde bulunan ziynet eşyalarının Gizem Kutruza'ya gösterildiğini, 87 parçasının kendisine ait olduğunu beyan ettiğini söyledi.

Polis memuru, ziynet eşyalarından 15 parçanın Emete Mavili'ye, bir tanesinin Arzu Çevre'ye ve 6 adedinin de Sıdıka Hudaoğlu'na ait olduğunu belirlediklerini açıkladı. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, 15 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.