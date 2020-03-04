Son tanık dinlenecek

Suna ERDEN

Girne’de 2019 yılı Ağustos ayında iş FEO Elegance isimli siteye düzenlenen yasa dışı sanal bet baskını sonrası tutuklanan iş adamı Bulut Akacan ile aynı suçlama ile yargılanan 11 sanık hakkındaki davanın ön duruşmalarında sona gelindi.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmanın dünkü oturumunda iddia makamı iki tanık daha dinletti. Şimdiye kadar dinlenen tanık sayısı dünle beraber 17 olurken, duruşma 8 Mart 2020 tarihine ertelendi. Pazartesi gerçekleştirilecek duruşmada olayın soruşturmasını yapan Mali Şube’de görevli polis çavuşu Yayha Suiçmez dinlenecek. Suiçmez’in dinlenmesinin ardından davanın ağır ceza mahkemesine havale edilmesi bekleniyor.

Davanın sanıkları cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Bana, Akacan güvencesi verdiler

İddia makamının 16’ncı tanığı Dobrabet isimli sitenin çalışanı O.L., işe 2019 yılı Mayıs ayında başladığını söyledi. Kendisine Akacan güvencesi verildiğini ifade eden tanık O.L., şunları anlattı:

İş için Barış takma isimli İrfan Önen ile görüşme yaptım. Dobrabet isimli yerde çalışmaya başladım. İnternet üzerinden casino oyunları, spor bahisleri oynatılan bir yerdi. Bana Akacan güvencesi verdiler. Yani güvenlik ve maaş açısından sıkıntı yaşamayacağımı söylediler. Canlı destek olarak işe başladım. Bana sitenin Bulut Akacan’a ait olduğu söylendi. Maaşımı İrfan Önen aracılığı ile zarf içerisinde alıyordum. Gerçek ismimle imza atıyordum. Takma isim kullanıyordum. Güvenlik amacıyla birbirimize takma isimlerle hitap ediyorduk. Ben üyelerle ilgileniyordum. Oyun oynamak isteyenleri yönlendiriyordum. Ödeme yapacaklar için finans bölümünden hesap istiyorduk. Skpe üzerine atılan hesapları üyelere veriyorduk. Dobrabet’in sorumlusu İrfan Önen idi. Fakat duyduğum ama bilmediğin yöneticiler de vardı. Biz onları hiç görmedik. Nuh Can Erdal, İrfan Önen, Edip Hüseyin Âdemoğulları, Elif Çakır çalışanlar arasındaydı. Kendi aramızda Skpe üzerinden anlaşıyorduk. Siteye üye olmak isteyenler adını soyadını ve TC kimlik numarasını yazıp giriş yapıp, oynayabiliyordu. Üyeler çoğunlukla Türkiye’den idi. Elegance sitesi 307 numaralı dairede faaliyet gösteriyorduk. 3 ay çalıştım, 20 gün Türkiye’deydim. Bu dönemde de internet üzerinden çalışmaya devam ettim. Polis baskını olduğu zaman kimseye söylemeden işten ayrıldım ve bana ait her şeyi sildim.”

Savunma sorular yöneltti

Tanığın ifadesinin ardından Bulut Akacan’ın avukatı Yusuf Tekiner sorular sordu.

Tekiner, “Akacan güvencesi verildi diyorsun. Sen şahsen Bulut Bey ile görüştün mü? sorusuna tanık “Hayır” dedi.

Tekiner, “Akacan güvencesi derken ne demek bu. Bir evrak gördünüz mü sitenin Akacan’a ait olduğuna dair?” sorusuna da tanık “Evrak görmedim” şeklinde cevap verdi.

Tekiner, “307 numaralı daire kimin kirasındaydı ”diye sordu. Tanık bilmediğini söyledi.

Tekiner, “Dobrabetin lisansı kime aitti?” sorusuna tanık, “Malta ve Ermenistan’a” diye cevap verdi.

Okan Erdoğan’ın avukatı Seyhan Yıldırım da tanığa sorular sordu. Okan Erdoğan’ı tanıyıp tanımadığını sordu. Tanık hiç görmediğini, tanımadığını söyledi.

Elif Çakır’ın avukatı Mustafa Şener ise sitenin kaç üyesi olduğunu sordu, tanık 30 bin cevabı verdi.

Dürem Varoğlu’nun avukatı Serhan Çınar da “Üyeleri yurt dışında olan ve lisansı yurt dışında olan bir sitede oyunlar oynandı değil mi? dedi tanık “Evet” dedi.



Camlara siyah perdeler takıyorduk

O.L.’nin ardından iddia makamının 17’nci tanığı G.P. mahkemede dinlendi. Dobrabet’in eski çalışanı G.P., 2019 yılı Şubat ayında işe başladığını ifade etti. Tanık G.P. şunları aktardı:

“Girne’de bir kafede İrfan Önen, Elif Çakır ve Edip Âdemoğulları ile buluştuk. İş konuştuk. Birkaç gün sonra işi istediğini söyledim ve başladım. Akacan Elegance’ye gittik. 203 numaralı daireye çıktık. Edip Âdemoğulları bana işi gösterdi. Sitenin sorumlusu da İrfan Önen’di. Diğer elemanlarla tanıştım.

Dobrabet’te raporlama işi yapıyordum. Üyelerin günlük faaliyetlerini her gün rapor edip, ay sonu Karen ve Mayla isimli kişilere e-mail ile gönderiyordum. Karen’in Dürem, Mayla’nın Ayla olduğunu poliste öğrendim. Bende takma ad kullanıyordum. Güvenlik açısından gerçek isimlerimizin bilinmemesi gerekiyordu. Cepbank ve benzeri birçok yöntemle üyeler yatırım yapıyordu. Banka havalesi veya hesaptan yapılan işlemlerle ödeme yapılıyordu. Finans bölümünün papara hatları vardı. Ofisin camlarında siyah perdeler takılıydı. İlgi çekmemeye çalışıyorduk. Sessiz çalışıyorduk. Ofiste sitenin Bulut Akacana ait olduğu söyleniyordu. Çalışan sayısı çoğalınca başka sitelere geçtik. 307 ve 805 numaralı dairelerde devam ettik. Bu daireleri ben kiralamışım gibi gösterdiler. Sözleşme benim adımaydı. Tedirgin olmama rağmen kabul etmiştim. 805 numaralı daireye geçince birkaç gün sonra 29 Ağustos’ta polis baskın yaptı. Baskında ben de vardım. Üç gün tutuklu kaldım.” Savcı itiraz etti

G.P.’nin dinlenmesinin ardından sanık avukatları tanığa sorular yöneltti.

Akacan’ın avukatı Yusuf Tekiner, “307 ve 805 numaralı daireler sizin adınıza kiralanmıştı değil mi?” dedi tanık kabul etti.

Tekiner, “Polis baskın yaptığında siz de şu anda tutuklu olan sanıklarla birlikte oradaydınız. Tutuklandınız. Size dava okundu mu? diye sordu. Savcı itiraz etti.

Savcı, bu soruyu tanığın bilemeyeceğini, kime dava okunup okunmayacağına savcılığın karar verdiğini söyledi.

Mahkeme itirazı kabul etti.

Tanık G.P’nin dinlenmesinin ardından duruşma 8 Mart Pazartesi gününe ertelendi.