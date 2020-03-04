Hüseyin ÇİÇEK

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ‘corona virüs’ bahanesiyle 7 sınır kapısından 4’ünü kapaması, Lefkoşa’daki Arasta esnafının yanı sıra Gazimağusa esnafını da olumsuz yönde etkiledi.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu Gazimağusa esnafı “İşlerimiz zaten çok iyi değildi ama hiç olmazsa Derinya kapısından gelen Rumlara az da olsa satış yapıyor, günlük ihtiyacımızı karşılıyorduk. Şimdi o da kesildi” dedi.

Diyalog aracılığıyla yetkililere seslenen Gazimağusa esnafı “Bu mesele iki satırlık bildiri ile geçiştirilecek kadar basit değildir. Sınır kapılarının hafta sonuna kadar açılmaması halinde kepenkler inecek, herkes evine kapanacak. O yüzden yetkililer daha etkin girişim yapmalı ve adada yaşam eski şekline dönmelidir” dedi.

Diyalog muhabirine konuşan Mağusa İnisiyatifi aktivisti Dr. Okan Dağlı da, 2003 öncesine dönülemeyeceğini belirterek kapıların derhal açılmasını istedi.

Ne dediler?..

Okan Dağlı (Mağusa İnisiyatifi aktivisti)

Kapıların kapanması ile piyasa tamamen durdu, özellikle Suriçi esnafı etkilendi. Diğer bölgelerde olduğu gibi Mağusa’da da sınır kapılarının kapanmasının olumsuz etkileri hissediliyor.

Corona virüsü bahane edilerek kapıların kapatılması kabul edilemez.

Kararın ardında açıklanamayan bazı nedenler var. Kapıların kapanması sadece ekonomik olarak değil, iki toplum ilişkileri açısından da olumsuz sonuçlar doğuracak. 2003 yılı öncesine kesinlikle geri dönülemez. Cuma günü sınır kapılarının yeniden açılmasını ümit ediyoruz.

Salih Oktay (Esnaf)

Derinya kapısının kapanması çarşıyı olumsuz etkiledi. Zaten işlerimiz çok kötüydü şimdi tamamen durdu. Çarşı sokakları bomboş, adeta in cin top oynuyor. Zaten ülkemize yeterince turist gelmiyor bir de güneyden gelenlere engel konuldu. Bu karar hem esnafı hem de ülke ekonomisini çok olumsuz etkiler. Umarım en kısa zamanda kapılar yeniden açılır. Aksi durumda her şey çok kötü olur.”

Hasan Özbil (Esnaf)

“İşlerimiz zaten çok kötü, bir de sınır kapısının kapanması tuz biber oldu. Turistler sayesinde iş yapıyorduk. Kapılar açıldıktan sonra biraz olsun turist gelmeye başlamıştı. Az da olsa bir şeyler yapabiliyorduk. Ancak şimdi tamamen bitme noktasına geldik.”

Sabri Umay (Esnaf)

“2020 yılına gireli 3 ay oldu. Ben daha 300 TL kazanamadım, işler o kadar berbat. Sınır kapısının kapanması da öldürücü darbeyi vurdu. Arada sırada bazı esnaf arkadaşlarımız az da olsa iş yapıyordu ancak son günlerde o da durdu. Çarşıda iş yapan kalmadı.”

Celal Yeşilada (Esnaf)

“Çarşıda şu an işler dibe vurmuş durumda. Zaten dövizin yükselmesi, corona virüsü derken birde son sınır kapılarının kapanması ile esnaf batacak duruma geldi. Gelirlerimiz zaten giderlerimizi zor karşılıyor. Her geçen gün çıkan yeni zorluklar işimizi bir o kadar daha güçleştiriyor.”

Buğra Rızaner (Esnaf)

“Kapının kapanması esnafı vurdu. İşlerimiz zaten kötü, gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor.

Birde kapının kapanması bizi tamamen bitirme noktasına geldi. Yetkililer neden girişimde bulunmuyor. Neden Rumları caydıracak adımlar atılmıyor. Neden ülke ekonomisine darbe vuracak olan bu kararın bir an önce kaldırılması için olağanüstü toplanılmıyor.”

Mehmet Canatan (Esnaf)

“Bizim işlerimiz kapılar kapanmadan iyiydi. Şu an da fena değil, yani az da olsa iş yapıyorum. Ancak kapıların en kısa zamanda açılması şarttır. Çünkü esnafın işleri durma noktasına gelebilir. Bu hem esnaf hem de ülke ekonomisi açısından kötü olacaktır.”