Bellapais’te 21 vaka

Suna ERDEN

Değirmenlik Belediyesi'nde çalışan 7 personelde pozitif vaka tespit edildi. Belediye 7 Şubat’a kadar rotasyona geçti. Değirmenlik Belediyesi'nden yapılan açıklamada tüm personelin 7 Şubat 2021 Pazar gününe kadar rotasyonlu şekilde çalışacağı belirtildi.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren VIP Sport Club eğitmenin Covid-19 PCR testi pozitif çıktı. VIP Sports Club, salonun kapandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Algım Özel Eğitim Merkezi, etüt sınıfında öğrenim gören bir öğrencinin PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, pozitif çıkan öğrenci ile temas eden öğrenci ve öğretmenlerin ilk testlerinin negatif çıktığı ve temaslıların izole edildiği belirtildi.

Güngördü uyardı

Girne Belediye Başkanı Nidayi Güngördü ise Diyalog’a yaptığı açıklamada, Bellapais bölgesinde 21 pozitif vakanın görüldüğünü söyledi. Güngördü “Temaslılar da düşünüldüğü zaman olayın ne kadar büyük boyuta geldiği görülür” dedi.

Belediyenin teknik bölümünde 3 kişide test sonucunun pozitif olduğunu belirten Güngördü, toplamda 15 temaslı olduğuna dikkat çekti.