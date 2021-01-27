Egemen eşitliğe dayanmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, önceki akşam yaptığı telefon görüşmesinde, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı ve eşit uluslararası statüye sahip iki devletin işbirliği temeline dayalı yeni bir müzakere zeminine ihtiyaç olduğu yönündeki görüşünü aktardı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in, Cumhurbaşkanı Tatar ile yaptığı görüşmede, 5+1 BM formatındaki gayri resmi toplantının New York’ta yapılmasını tercih ettiğini, ancak toplantının yer ve zamanın, ABD hükümetinin Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapacağı düzenlemelere bağlı olarak netleşeceğini, konuya ilişkin gelişmeler ışığında, taraflara bilgi verileceğini ifade ettiği de belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saat 21.15’te video konferans aracılığıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar ile BM Genel Sekreteri Guterres arasındaki görüşme “yapıcı” ve “samimi” bir ortamda gerçekleşti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, Kıbrıs’taki iki tarafın eşit statüsünün, kabul edilmiş tarihsel bir gerçek olduğunu, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların oluşturduğu 1960 ortaklık devletinin, 1963 yılında Rumların Anayasal ortaklığı işgal etmesiyle sona erdiğini, bunun neticesinde adada yasama, yürütme ve yargı organları olan iki ayrı yönetimin ortaya çıktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı’nın 30 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan Dışişleri Bakanları’nın katılımıyla Cenevre’de gerçekleşen toplantıda, Kıbrıs’ta iki otonom yönetimin mevcut olduğunun teyit edildiğini hatırlattığı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın adanın gerçeklikleri ışığında, Kıbrıs’ta olası bir uzlaşının mevcut iki devlet ve egemen eşitliği zemininde olması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

27-28 Ocak direnişi unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının 27-28 Ocak 1958 tarihinde İngiliz Sömürge Yönetimine karşı direnişe geçişinin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar mesajında, “Halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik için İngiliz Sömürge Yönetimi’nin silahına, kurşununa, copuna ve gaz bombalarına karşı göğsünü siper ederek şahlandığı 27-28 Ocak 1958 Direnişi’ni, 63’üncü yıldönümünde büyük bir gurur ve onurla bir kez daha anıyoruz” dedi.

“Daha çok öğrenci ve turist gelecek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Mustafa Serçelik ve üyelerini kabul edip görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği DPÖ Müsteşarı Mustafa Serçelik ile KKTC’nin geleceğine yönelik orta vadeli program ve hukuksal düzenlemeler dahil birçok takım çalışmasını birlikte yürüttüklerini belirterek, emeklilik hayatında başarılar diledi.

Güzelyurt için üniversite önemli

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Güzelyurt’ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt’un KKTC’nin en güzel bölgelerinden bir tanesi olduğunu belirterek, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’yle Güzelyurt’un geleceği için önemli ve başarılı bir yatırım yapıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandeminin geride kalmasıyla öğrencilerin üniversiteye geri dönmesi ve yeni öğrenci kayıtlarıyla Güzelyurt bölgesindeki yaşamın hareketleneceğini ve üniversitenin bölgeye önemli katma değer sağlayacağını belirtti.