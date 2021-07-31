Askeri alanda işbirliği

Güney Kıbrıs’a giden Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’le biraraya geldi.

Alithia gazetesi, Petridis ve Nad’ın, savunma ve askeri alanlarda işbirliği sürecinin genel ilkelerini ve prosedürlerini belirleyen bir memorandum imzaladıklarını belirtti.

Habere göre, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki yakın işbirliğine değinen Petridis, Slovakya’nın Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü UNFICYP’e 20 yıldır yaptığı katkıdan ötürü de teşekkürlerini iletti.

Kapalı bölge Maraş ve Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki “Türk kışkırtmalarını” da ele aldıklarını belirten Petridis, “Türkiye’nin uluslararası hukuk kurallarını çiğnemeyi ve toprak üzerine yeni oldubittiler yaratmaya çalıştığını Slovak mevkidaşına söylediğini” vurguladı.

Petridis, “hibrit tehditler” konusunda mevkidaşı Nad’ın görüşlerini de aldığını vurguladı.

Öte yandan Slovak Savunma Bakanı Nad ise açıklamasında, “işbirliği memorandumunun amacının savunma alanında bütünlüklü bir işbirliğinin kurulması için gerekli temel ilke ve süreçlerin belirlenmesi olduğunu” belirterek “söz konusu memorandumun imzalanmasının hem siyasi hem askeri alanda iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağını” sözlerine ekledi.