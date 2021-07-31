Dünyanın gerisindeyiz

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, okulların açılmasına az bir zaman kalmasına rağmen hükümetin herhangi bir planlama yapmadığını, hala okulların açılışını aşılamayla ilişkilendirdiğini söyledi.

Televizyon programına katılarak gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapan Baybars, çok geri kalmış ülkeler dışında tüm dünyada okulların geçen dönem açıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

“Meclis kapanırken Sayın Olgun Amcaoğlu’na sorduğumuzda ‘Aşı geldi, okulların açılabilmesi için 17 bin aşılanması gereken kişi var yola çıktık’ demişti. Geçen günkü açıklamalarına baktığımızda okulların açılabilmesi için hala 15 bin kişinin aşılanması gerektiğini söylüyor. Bu toplumun bir nesli kaybetme lüksü yok. Pandemi bu şekilde devam ederse nasıl önlemler alınacak, eksiklerimizi tamamladık mı hiçbir açıklama yok. Hükümetin bunu çoktan planlayıp açıklamış olması gerekirdi. Oysa biz hala aşılamayı konuşuyoruz. Eğer aşı karşıtlığı gibi bir durumla karşı karşıya kalınıyorsa da aşılanmayla ilgili de teşvik edici bir çalışma yapılması lazım. Devlet sorumluluk almalı, vatandaşına açıklayıcı ve güven verici olmalıdır. Okulların “aşılanma” nedenine yaslanarak açılmaması kesinlikle artık kabul edilebilir bir şey değildir. Bu azınlık hükümeti yönetemediği her şeyi kapatma yoluna gidiyor. Okullar da en kolay kapatılarak yönetilir diye düşünülüyor herhalde. Önemli olan çocuklarımızın geleceğidir. Her tür senaryo için hazırlıklı olmak ve planlama yapmak şarttır ve hükümetin görevidir.”

Halkın Partisi olarak “Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünüyoruz” düşüncesiyle yola çıktıklarını hatırlatan HP Milletvekili Baybars, hükümete, Bakanlar Kurulu’na hatta devlete olan güvenin iyice erozyona uğradığını ileri sürdü.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021, 08:40