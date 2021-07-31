Türkiye alev alev

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 28- 30 Temmuz arasında çıkan 79 orman yangınından 66'sının kontrol altına alındığını açıkladı. Manavgat'taki yangında 34 mahalle zarar görürken, Marmaris'teki yangına ise gece boyunca müdahale edildi. Mersin'de de 5 mahallede evler boşaltıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından yaptığı tablolu paylaşımda; Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının devam ettiği yer aldı. Bakan Pakdemirli saat 15.00 itibariyle yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş ve Adana Ceyhan'daki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-29 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

Bakan Pakdemirli, "Devam eden yangınlara; 6 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1.080 arazöz, 55 iş makinası, 4.000’in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz. Mücadelemiz aralıksız sürüyor." ifadelerini de kullandı.

79 yangından 66'sı kontrol altında

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 28- 30 Temmuz arasında çıkan 79 orman yangınından 66'sının kontrol altına alındığını açıkladı.

Açıklamada, "Ülkemizde devam eden orman yangınlarında son durum; 79 orman yangınından 66´sını kontrol altına aldık. Devam eden 13 orman yangınını en kısa sürede söndürmek için dur durak bilmeden alevlerle savaşmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Pakdemirli: Kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş ve Adana Ceyhan'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli daha önce yaptığı açıklamada, "Muğla-Milas, Muğla-Bodrum-Güvercinlik ile Kayseri Yahyalı yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" demişti.

Manavgat'ta 34 mahalle zarar gördü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki orman yangınlarına 213 araç ve 481 personelle destek verdiklerini, şu ana kadar 34 mahallenin zarar gördüğünü söyledi.

Böcek, yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınması için tüm ekiplerin seferber edildiğini ifade etti.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un düzenlediği değerlendirme toplantısına katıldığını ifade eden Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğünün mahallelere su verme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.