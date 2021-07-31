Yolsuzluk gerçeği

Kuzey Kıbrıs’ta iş insanlarının yüzde 88’i ülkede rüşvet ve yolsuzluk olduğuna inanıyor. Yüzde 58’i yolsuzluğun ‘çok ciddi bir sorun’ olduğu kanaatini taşıyor.

Ülkedeki yolsuzluğun en fazla kamuya ait taşınmazlarla ilgili işlemlerde yapıldığı belirtiliyor.

‘Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı: 2020 Raporu’ Ömer Gökçekuş ve Sertaç Sonan tarafından hazırlanarak, sunuldu.

Rapora göre, ülkede yolsuzluğun yaygın olduğu ve ciddi bir sorun olduğu belirtilirken, ankete katılan iş insanlarının yüzde 88’i KKTC’de rüşvet ve yolsuzluk olduğunu düşünüyor. Öte yandan yüzde 58’i ise yolsuzluğun ‘çok ciddi bir sorun’ olduğu kanaatinde.

Ülkedeki yolsuzluğun en fazla kamuya ait taşınmazların kullandırılmasında gerçekleştiğini de ortaya koyan anket, katılımcılara göre ‘rüşvet ya da el altından fazladan ödeme yapmanın’ en yaygın olduğu üç işlem şu şekilde sıralandı:

Katılımcıların yüzde 55’i ‘kamuya ait arazi ve binaların tahsisi ve kiralanması’ işlemlerinde rüşvetin çok yaygın olduğunu düşünmekte, bunu ‘teşvikler’ (yüzde 46) ve ‘kamu ihaleleri ve izinler’ (yüzde 45) takip etmekte.

Rüşvetin en az olduğu alanlarsa şunlar:

Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 53) ‘devletten elektrik, su ve telefon gibi hizmetleri alırken’ rüşvetin hiç olmadığını söyledi. Bunu ‘yargı kararlarını etkilemek’ (yüzde 44) ve ‘belediye hizmetleri (yüzde 33) takip etti.

10 iş insanından biri rüşvet verdi

Yaklaşık olarak her 10 iş insanından biri son bir yılda fiilen rüşvet verdiğini de gözler önüne seren ankette, bu yıl ilk kez sorulan ‘son bir yıl içerisinde yukarıdaki hizmetlerden herhangi birini almak için ilgili yetkiliye rüşvet ya da hediye vermeniz ya da bir iyilik yapmanız gerekti mi?’ sorusuna katılımcıların yüzde 12’si ‘evet’ cevabı verdi.

Kamu kaynakları istismar ediliyor

Kamu kaynaklarının siyasetçiler ve üst düzey memurlar tarafından istismar edildiğini de aktaran ankette, katılanların yüzde 57’si kamu kaynaklarının bakanlar/yetkililer tarafından kişisel ya da partisel amaçlarla ‘çok yaygın’ şekilde kötüye kullanıldığını düşünülmekte.

Siyasetçiler (yüzde 55) yolsuzluğun ‘çok yaygın’ olduğu grup olarak görülmekte; onları üst kademelerdeki memurlar (yüzde 46) takip ediyor. Ankete katılan iş insanlarının sadece yüzde 23’ü alt kademelerdeki memurlar arasında yolsuzluğun ‘çok yaygın’ olduğu düşüncesine sahip.