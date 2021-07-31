Detaylı çalışma yapılacak

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile Türkiye’deki Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) arasında protokol imzalandı.

YÖDAK’ta yer alan imza töreninde protokole, YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Turgay Avcı ile YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas imza koydu. Amaç, yükseköğretimde kalite güvencesini geliştirmek.

YÖDAK Başkanı Avcı konuşmasında ilk olarak, Türkiye’de meydana gelen yangınlara değinerek, yangınların tüm Türkiye’yi ve kendilerini derin üzüntüye ve acıya boğduğunu belirtti. YÖDAK olarak 2021 yılında uluslararası anlamda atılım yapma kararı aldıklarını belirten Avcı, 2021 yılını yükseköğretimde uluslararasılaşma ve kalite yılı olarak ilan ettiklerini hatırlattı ve bu kapsamda imzalanacak protokolün önemine dikkat çekti.

Yükseköğretimde kalite güvencesini geliştirmek ve iş birliğinin daha ileriye gitmesi için protokolün imzalanacağını ifade eden Avcı, detaylı çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Elmas: Aynı duyguları paylaşıyoruz

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas da, üzüntüde, neşede aynı duyguları paylaşan iki ülke olduklarını belirterek, iş birliğinden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye’de yükseköğretimde kalite konusunda uzun yıllar farklı sistemler kurulduğuna işaret eden Elmas, 2015 yılında YÖK’e bağlı bir komisyon kurulduğunu daha sonra 2017 yılında mali, idari yönden bağımsız bir kalite kurulu oluştuğunu kaydetti.

Son 6 yılda Türkiye’deki tüm üniversitelerde değerlendirme yaptıklarını dile getiren Elmas, üniversitelerin, nasıl yönetildiği, dünyadaki hızlı değişime eğitim-öğretim ve araştırma alanında nasıl adapte olduğu konusunda önemli raporlar belirlediklerini söyledi.

YÖKAK ve YÖDAK başkanlarından Tatar’a ziyaret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’yı kabul etti.

Verilen bilgiye göre, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖKAK’ın çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi vererek, dünyadaki değişimlere adapte edecek mekanizmaların kurulması ve topluma katkılarının sağlanması hususunda üniversiteleri değerlendirdiklerini, kurumsal akreditasyon süreçlerini yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, pandemi koşullarında yapılan çalışmaların büyük anlam taşıdığına işaret ederek, KKTC’de yükseköğretim ve üniversiteler için yıllardan beridir çalışmalar içerisinde olduklarını ifade etti

