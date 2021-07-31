Neler oluyor?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) sadece 18 günlük akaryakıt kaldı. Akaryakıt alımı için açılan ihale henüz sonuçlanmazken, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Bakanlar Kurulu’ndan yetki alınması gerektiğini ifade etti. Büyükyılmaz, “Biz 7 Temmuz’da ihale için başvurduk ancak Merkezi İhale Komisyonu (MİK) pandemiyi gerekçe göstererek, başvuru dosyasını 27 Temmuz’da ele aldı” dedi. İhalenin 11 Ağustos’ta kapanacağını ifade eden Büyükyılmaz, “Bu kadar bekleyecek süre yok, önden alım yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı.

Akar’ın, “Stokta sadece 20 günlük yakıt kaldığı doğru mu?” sorusu üzerine Büyükyılmaz, “O kadar iyi niyetli cevap veremeyeceğim. Maalesef 18 günlük akaryakıt kaldı” dedi.

14 Ağustos’ta akaryakıtın biteceğini dile getiren KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz, hemen Bakanlar Kurulu’nun devreye girmesi gerektiğini söyledi.

20 gün bekledik

Ağustos ayını geçirebilmek için 24 bin ton akaryakıt alınmasının şart olduğunu dile getiren Büyükyılmaz, “Bunun için çalışmalarımızı başlattık” diye konuştu.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz şunları söyledi:

Akaryakıt alımı için 7 Temmuz 2021 tarihinde İhale için Merkezi İhale Komisyonu’na başvurduk. Ancak pandemiyi gerekçe göstererek, 20 gün beklettikten sonra 27 Temmuz’da dosyayı ele aldılar.

İhale 11 Ağustos’ta kapanacak. Bu kadar bekleyecek süremiz yok. 11 Ağustos’ta kapanacak ihale bizi kurtarmaz. Çünkü 18 günlük yakıt kaldı. Günde bin ton yakıt tüketiliyor, acilen 24 ton kayıt alım yapılması gerekiyor. Hava sıcaklıklarının artması sonucu iki buharlı tribün de devreye girdi. Günlük yakıt kullanım miktarı arttı, daha da artacak. Bu nedenle önden alım için Bakanlar Kuruludan yetki istenmesini talep ettim.

Bozuk olan 5 jeneratörle ilgili olarak ise Büyükyılmaz, “Herkes bayram tatili yaptı ama biz çalıştık. Jeneratörlerimizin tamiri yapıldı. Sadece bir tane arızalı jeneratörümüz kaldı” ifadelerini kullandı. Devlette devamlılığın şart olduğunu ifade eden Büyükyılmaz, “Herkes üzerine düşeni yapmalı. Ancak bu ülke böyle düzelir. Bizim de arkadaşlarımız salgına yakalandı ama çalışmaktan asla geri durmadık. Görevimi her zaman yerine getirdik ”şeklinde konuştu.