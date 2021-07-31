İddialı bir söylem

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner katıldığı bir televizyon programında, yüz yüze eğitimin Eylül ayında başlayacağını söyledi.

Saner, Coronavirüs vakalarının dünyada ciddi şekilde artış gösterdiğine işaret ederek pandemiyle mücadelede KKTC’nin dünyada en iyi ilk beş ülkesi arasında yer aldığını ifade etti.

Başbakan Saner, aşılanmanın önemine işaret eden Saner, ülkede aşı konusunda sıkıntı olmadığını, şu ana kadar 150 bin vatandaşa çift doz aşı yapıldığını ve üçüncü doza geçileceğini söyledi.

Saner, aşılanma ile ülke ekonomisinin önünün de açılacağını belirtti. Eğitimin Eylül ayında yüz yüze başlayacağını kaydeden Saner, aşısını tamamlamayan öğretmenlere aşılarını tamamlama çağrısı yaptı.

“Devlet mali yükümlülüklerini yerine getiriyor”

Başbakan Saner, ekonominin pandemiden etkilendiğini, gelirlerde ciddi düşüşler olduğunu, ancak TC ile protokoller imzalandığını, memur ile emeklinin maaşlarının ödendiğini, özel sektöre de katkı sağlandığını anlattı.

Saner, maaşların ödenmesi ve devletin yükümlülüklerini yerine getirme konusunda ise bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Ekonominin önünün açılması için Anavatan Türkiye’den gerekli desteğin alındığını bildiren Başbakan, ekonomik modeller konusunda da Anavatan Türkiye ile çalışmalar yapıldığını kaydetti.

“Türkiye’den elektrik gelecek”

Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik getirilmesi projesinin gündeme geldiğini belirten Saner, bu konuda Anavatan Türkiye’nin ciddi desteği olduğunu ve önümüzdeki 5 yılda önemli gelişmeler yaşanacağını vurguladı.

Saner, konunun Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da ele alındığını ama bu aşamada detaylara girmek istemediğini söyledi.

“Yeni asgari ücret belirlenecektir…”

Asgari Ücret ile ilgili Başbakan Saner, ikinci toplantıda tarafların bir uzlaşıya varacağına inandığını belirtti.

“1 Ekim’de nisap sorunu olmaz”

Hükümet konusunda da değerlendirmede bulunan Saner, DP ve YDP içerisinde farklı sebeplerden dolayı bazı sıkıntılar oluştuğunu belirterek, bunun kendisini üzdüğünü söyledi.

Başbakan şöyle dedi:

“Pandemi dönemindeyiz ve şu ana kadar koalisyon hükümeti olarak bu işi iyi götürdük. YDP bir milletvekili ile yola devam edecek. Demokrat Parti kendi içindeki sorunları geride bırakmış görünüyor. YDP’den ayrılan Sayın Zaroğlu, hükümete desteğini devam ettireceğini bana söylüyor.

3 bağımsız arkadaşımızın da desteği sürüyor. Dolayısı ile 1 Ekim’de Meclis açıldığında bir sorun beklemiyorum.