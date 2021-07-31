Hem çevreci hem pratik

Girne Belediyesi Zabıta Şubesi’ne bağlı trafik ve kent güvenliği ekipleri, olaylara daha hızlı müdahale edebilmek adına çevreci özellikleriyle bilinen elektrikli bisikletleri Girne’de kullanmaya devam ediyor.

Hareket kabiliyetini kolaylaştıran ve trafiğe kapalı alanlarda olaylara daha rahat müdahale edilmesini sağlayan elektrikli bisikletlerle görev yapan zabıtalar, Girne’de görevlerine tam hız devam ediyor. Tamamen çevreci teknolojiyle çalışan bu şarjlı bisikletler, zabıtaların kent merkezindeki trafiğe kapalı alanlarda veya yayaların daha sık kullandığı alanlardaki gelişen olaylara, daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla kullanılmasının önemine değinildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Küresel ısınmanın etkilerini çokça gördüğümüz bugünlerde çevremizi korumanın bilincinde hareket etmemiz gerekmektedir. Girne Belediyesi olarak çevreci yaklaşıma daha çok önem vermemiz gerektiğinin farkındayız. Bu çerçevede Girne trafiğinde motorlu ekiplerimizin yanında elektrikle çalışan bisikletli ekiplerimiz de görev yapmaktadır” dedi.