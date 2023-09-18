Öncelikli konu Gümrük birliği

Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi ihtimalinin hala mevcut olduğu ve AB’nin, Türkiye’yle ilişkilerin devamının sağlanması için çaba gösterdiği iddia edildi.

Kathimerini gazetesi: “Ticarete Bakıyorlar, Katılım Konusunda Sessizlik” başlıkları altında verdiği yorum haberinde, Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi ihtimalinin canlılığını koruduğunu ve Brüksel’in, Türkiye’yle ilişkilerin devamını sağlamanın formülünü aradığını yazdı.

Gazete, AB Komisyonu Sözcü'sünün gazeteye yaptığı açıklamada, “Türkiye’yle hiç olmadığından daha fazla yakın işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu” söylediğini ve konuya hakkında gazeteye açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Komisyon sözcüsü açıklamasında, “Türkiye’yle ilişkilerinin ana unsurunun iş birliği olduğunu ve son yıllarda ticaretin rekor düzeyde gerçekleştiğini gözlemlediklerini” belirterek, “şu anki jeopolitik ortamın hiç olmadığı kadar yakın iş birliğini gerektirdiğini” vurguladı.

Sözcü, “ticaret ve yatırımlar konusunda yeni bir işbirliği için en uygun zaman” ifadesinin de kullandı.

Habere göre Sözcü, Türkiye’yle daha geniş çerçevedeki ilişkilere dair bir soruya karşılık ise AB Yüksek Temsilcisi Josep Borell’in çalışmalarının ve raporunun hazırlanması sürecinin devam ettiğini söyledi.