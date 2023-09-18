Ne iş yaptığını söylemedi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde Zimbabve uyruklu Stanley Mapiye’in yıllardır ülkede kaçak bir şekilde yaşadığı ortaya çıktı.

Tutuklanan 29 yaşındaki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, 29 Kasım 2019 tarihinden yakalandığı güne kadar toplam bin 389 gündür ülkede kaçak kaldığı açıklandı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru,16 Eylül 2023 tarihinde, saat 13.20 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi’nde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafın tarafından yapılan kontrolde Stanley Mapiye’nin 29 Kasım 2019 tarihinden itibaren toplam bin 389 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edilerek suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.