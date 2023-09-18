‘Adil ve işlevsel olmalı’

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta temaslarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na başarılar diledi.

Hasipoğlu, Kıbrıs meselesindeki haklı davayı gündeme getirmelerinin yanında, haklı davanın daha adil bir zeminde tartışılabilmesi adına Anavatan öncülüğünde BM'deki adil zemin ve işlevselliğin de gündeme taşınması gerektiği temennisinde bulundu.

Hasipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Dünya Beşten Büyüktür'' sözünü hatırlatarak bu konudaki en mağdur ülkenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu belirtti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu açıklamalarında, ''bir ülke düşünün bütün çözüm planlarına ''evet'' desin, Kıbrıs Rum tarafı her şeye ''hayır'' diyen taraf olarak Avrupa Birliği üyesi olsun.Bizler ise izolasyonlara ve kısıtlamalara mağdur olmaya devam edelim. Birleşmiş Milletler gibi bir oluşuma üye olan ülkelerin çocuğunun bu durumu içlerine sindirebildiklerini düşünmüyorum. Güvenlik Konseyinin Beş daimi ülkesinin kendi çıkarları gereği bu statükonun devamından yana. Bu statükodan dolayı 2004 yılında Annan planı sürecinden sonra, Rum tarafı Birleşmiş Milletlerin ve Avrupa Birliği'nin kendilerine yarattığı bu ‘konfor alanından memnun ve çözüme de ihtiyaçları yok ‘ ifadelerini kullandı.