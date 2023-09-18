Fark büyük

Güney Kıbrıs’taki akaryakıt fiyatlarının KKTC’den daha yüksek olması nedeniyle her gün yüzlerce Kıbrıslı Rumun kuzeye geçtiği bildirildi.

Alithia gazetesi, özellikle Lefkoşa ve Mağusa bölgelerinde oturan Rumlar için kuzeye geçip akaryakıt almanın cazip olduğunu yazdı.

Güendye 95 oktan benzinin litresi 1,535 Euro’dan (Yaklaşık 44.37 TL) satıldığına dikkat çeken gazete, kuzeydeki fiyatın 32.21 TL olduğunu belirtti.

Alithia gazetesi, “Milyonlar Kaybediliyor, Müşteriler De Kaybediliyor” başlığı altında verdiği haberinde, KKTC’deki akaryakıt fiyatlarının Güney Kıbrıs’a göre daha ucuz olması ve AB’nin, KKTC’den akaryakıt satın alınmasının yasadışı olmadığını açıklamasının, Kıbrıslı Rumların KKTC’ye akın ederek akaryakıt almalarına sebebiyet verdiğini yazdı.

Gazete, özellikle Lefkoşa ve sınır bölgeleri yakınlarında yaşayan Kıbrıslı Rumların akaryakıt almak için KKTC’ye geçtiklerini, bu durumun da söz konusu bölgelerdeki benzin istasyonlarında büyük maddi kayıplara sebep olduğunu belirtirken, Rum hükümetinin ise bu durum karşısında sessiz kaldığını vurguladı.

KKTC’de akaryakıt fiyatlarına da yer verilen haberde, Güney Kıbrıs’ta en ucuz 95 oktan benzinin litresinin 1,535 Euro, 98 oktan benzinin litresinin 1,539 Euro, Eurodiesel’in litresinin 1,615 Euro ve gazyağının litresinin 1,13 Euro olduğu belirtildi. Farklı benzin istasyonlarında fiyatların daha da yüksel olabileceği vurgulandı.

Kuzeyde ise 95 oktan benzin 32.21, 98 oktan benzin 32.77, Euro Dizel 31.65, gazyağı 31.65 TL’den satılıyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023, 09:38