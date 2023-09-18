Analize gönderildi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş ve trafik kontrolleri esnasında şüpheli hareketler sergileyen Hasan Hüseyin Haksever aracında detaylı aramada yapıldı.

Polis, yaptığı aramada sentetik cannabinoid (bonzai) ve metamfetamin kalıntıları ile içerisinde uyuşturucu bulunan ancak içilmiş sarma sigara izmariti ele geçirdi.

Tutuklanan Haksever dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik şubede görevli polis memuru zanlının “kanunsuz uyuşturucu madde (sentetik cannabinoid- metamfetamin) tasarrufu” suçlarından yakalandığını söyledi.

Polis, 6 Haziran 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir ekip tarafından Gönyeli’de Hasan Hüseyin Haksever'in kullanımında bulunan ZML 130 plakalı Toyota marka araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada bir adet içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara, üzerinde metamfetamin kalıntısı olduğuna inanılan peçete, üzerinde sentetik canabinoid kalıntısı olduğuna inanılan kağıt parçası ve aracın dışında yerde bir adet içerisinde sentetik cannabinoid olan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare aldığını belirtti. Polis memuru, zanlının suçüstü yakalandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, ele geçirilen kanıtların inceleneceğini söyledi. Polis memuru, ayrıca zanlının cep telefonunun inceleneceğini, aranan bir şahıs olduğunu ifade ederek, soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.