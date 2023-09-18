Esnaf çok memnun

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta’da hafta sonu yoğunluk yaşandı. Lokmacı Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçen Rumlar ve turistler çarşıyı doldurdu. Rumlar ve turistler tarihi dokudaki dükkanlardan alışveriş yaptı, kafe ve restoranlarda aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

Yerli halkın pek uğramadığı çarşı turistler sayesinde ayakta kalırken, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybı yaşaması yabancılara yaradı.

Tarihi çarşıda 5 veya 10 Euro’ya güzel bir yemek yeme imkanı bulan turistler, ayrıca uygun fiyata çanta, ayakkabı, kıyafet ve çeşitli hediyelik eşyalar da aldı. Yaşanan yoğunluktan memnun olan Arasta esnafı, Rumlar ve güneyden geçen turistler olmasa işlerini yürütemeyeceklerini ifade etti.