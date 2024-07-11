TCG Anadolu, 50 Gemi eşliğinde KKTC'ye geliyor..

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümünde; resmî törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretleri yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TCG Anadolu’nun KKTC’de liman ziyareti ve 50 gemi ile denizde geçit töreni icra edeceğini bildirdi ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi ile muharip uçak geçişinin de yapılacağı aktarıldı. Öte yandan, TCG Anadolu’nun şu anda Akdeniz’de test ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiği öğrenildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Büyük bir gururla, 50’nci Yıldönümünü icra edeceğimiz Kıbrıs Barış Harekatı’nın anlam ve önemini vurgulamak, Adaya huzur getiren Harekatın başarısını geniş katılımlı bir şekilde kutlamak maksadıyla, Milli Savunma Bakanlığı ile KKTC makamlarının koordinesinde, kahraman Kıbrıs gazilerimiz ve yakınlarının da katılacağı resmi törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretleri TCG Anadolu’nun KKTC liman ziyareti ve 50 gemi ile denizde geçit töreni, Türk Yıldızları akrobasi timi gösterisi ve muharip uçak geçişi, 50 pare top atışı, bando ve mehteran birliği ile ünlü sanatçıların katılımıyla konserler, Mutlu Barış Harekatı semineri, makale yarışması, spor müsabakaları, ağaç dikimi, film gösterileri başta olmak üzere birçok faaliyetin icra edilmesi planlanmaktadır”