‘TDP göreve hazır’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve milletvekili adayları, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve heyetiyle bir araya geldi.

TDP basın bürosundan verilen bilgiye göre, görüşmede Ev İçi Şiddet Yasası, mahkemelerin işleyişinde yaşanan aksaklıklar, insan hakları, yasal düzenlemeler ve hukukun üstünlüğü ele alındı. Çeler, yasaların hazırlanmasında hukukçuların ve ilgili kesimlerin etkin katılımının önemine dikkat çekerek, adaletin herkese eşit uygulanması gerektiğini vurguladı.

Çeler, ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizliklerin toplumun her kesimini olumsuz etkilediğini belirterek, halkın iradesinin Meclis'te yeniden temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Çeler, demokratik ve laik hukuk devleti ilkelerinden ödün vermeden mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Ülkede yatırım ortamındaki belirsizlik, hayat pahalılığı, gençlerin istihdam ve barınma sorunları, sağlık hizmetlerine erişim ve eğitimde fırsat eşitsizliği gibi ciddi sorunların bulunduğunu ifade eden Çeler, bu sorunların çözümünün güçlü bir hukuk ve adalet anlayışından geçtiğini kaydetti.

Ziyarette Çeler’e TDP Milletvekili adayları Ayşe Öztabay, Mine Atlı, Güneş Kozal, Duygu Göze Ergöknil, Şifa Çika, Erhan Keser, Havva Güleş, Cemal Sunar, Deniz Birinci, Esra Şerebet, Olgu Tansuğ, Bayram Dem ve Feride Gürel eşlik etti.

